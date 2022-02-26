На москвичку составили протокол за антивоенный плакат на балконе

Полиция задержала жительницу Москвы Нину Крюкову из-за вывешенного на балконе плаката "Нет войне", сообщила 26 февраля ее сестра, журналистка Марфа Смирнова. Как уточнил Znak.com, на девушку составили протокол о нарушении установленного порядка проведения публичной акции акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Пост с рассказом о произошедшем Смирнова выложила в своем аккаунте на Facebook. Как рассказала журналистка, в ее отсутствие младшая сестра сделала антивоенный плакат и вывесила на всеобщее обозрение.

"Ночью [плакат] с краном снимали коммунальные службы. Нина утром повесила новый. После этого к нам домой пришли сотрудники полиции. И увезли мою младшую сестру в ОВД. Нине 18 лет", — подытожила Смирнова.

Фото: аккаунт Марфы Смирновой в Facebook