Киевское метро стало работать только в качестве бомбоубежища

В киевском метрополитене полностью прекратилось движение поездов, о чем в своих аккаунтах в социальных сетях объявил мэр города Виталий Кличко. С первой половины 26 февраля подземка служит гражданам исключительно в качестве укрытия от обстрелов.

Ранее 26 февраля соцсети обошли кадры любительских съемок, на которых жилой дом в Киеве попадает под огневую атаку.

Напомним, что открытые военные действия России на Украине начались 24 февраля под предлогом спасения русскоязычных регионов от "геноцида" и для осуществления "демилитаризции и денацификации". Накануне у противоборствующих сторон появился шанс для проведения переговоров, но Москва и Киев не сошлись в том, что касается места и условий их проведения.