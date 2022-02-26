Песков: Продвижение войск возобновилось после отказа Украины от переговоров

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что 26 февраля боевая спецоперация РФ на территории Украины продолжилась. Ненадолго президент Владимир Путин приостановил ее, так как накануне появилась вероятность переговоров с украинской стороной, однако в Кремле в конечном счете восприняли поведение Киева как уклонение от поиска компромисса.

"Украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции", - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, что накануне, на второй день спецоперации РФ на Украине стороны конфликта не сошлись во мнении о том, где именно вести переговоры: украинская сторона пожелала организовать их в Польше, а российская - в Белоруссии.

Тем временем, Роскомнадзор активно запрещает журналистам называть происходящее на Украине "войной" и "вторжением".