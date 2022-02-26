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Новости 16:40

Володин пожаловался на Швецию и Финляндию, закрывших небо для его пролета

фото ЗакС политика Володин пожаловался на Швецию и Финляндию, закрывших небо для его пролета

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале о трудностях, с которыми столкнулся при попытке вернуться в Россию из деловой поездки на Кубу и в Никарагуа. Пока он был в отъезде, небо для самолетов российских авиалиний закрыли сразу несколько государств, и это отразилось на возвращении единоросса на родину.

"Маршрут был согласован заранее, но европейские страны отказались пускать наш борт. Случилось это, когда должны были зайти в воздушное пространство Швеции. Командир принял решение облетать зону запрета, уходя на север", - сообщил депутат.

Он добавил, что время полета из-за непредвиденных технических сложностей увеличилось на 2,5 часа и что топлива самолету хватило. Также Володин счел нужным подчеркнуть применительно к новым санкциям против себя, что у него не имеется зарубежной недвижимости и счетов.

Напомним, что вскоре после начала военной спецоперации РФ на Украине на нее посыпались новые санкции от Евросоюза, США и Великобритании. Более того, с каждым днем растет число стран, приостанавливающих авиасообщение с Россией. По состоянию на середину дня 26 февраля небо для российских рейсов закрыли Польша, Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Чехия и Финляндия.


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