У Гостиного двора в Петербурге третий вечер скандируют "Нет войне", полиция проводит задержания

На Невском проспекте около станции метро "Гостиный двор" вечером 26 февраля снова собрались противники военного конфликта на Украине. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, на акции собралось около 500 человек.

Присутствующие скандируют "Нет войне". Полиция, нередко с применением грубой силы, хватает выкрикивающих лозунги. Как и во время вчерашней акции, силовики включили громкую музыку в своем легковом автомобиле. Снова на Невском проспекте звучат патриотический песни и хит группы "Любэ" "От Волги до Енисея".

Аналогичные антивоенные акции проходили на Невском проспекте 24 и 25 февраля. Мероприятия не были согласованы с властями. Полиция с применением грубой силы задерживала сотни участников митинга: 24 февраля в автозаки отправились более 400 человек, 25 февраля — более 200.

Сергей Еремеев