"Единая Россия" сообщила о DDOS-атаке на свой сайт

Партия "Единая Россия" вечером 26 февраля сообщила о крупной DDOS-атаке на свой сайт.

Хакерская атака с применением бот-нетов началась в 17:45 и направлена на перегрузку сетевых каналов и серверных мощностей.

"На данный момент определено и заблокировано уже более 20 000 ip-адресов участвующих в атаке. Сайт партии может испытывать кратковременное снижение скорости работы", - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Несмотря на действия хакеров, в "Единой России" заверили, что специалистам удастся локализовать проблему.

Ранее хакерская группа Anonymous объявила кибервойну российским властям. За последнее время о DDOS-атаках на свои сайты заявляли в РЖД, Роскосмосе, а также в изданиях Russia Today, "Лента.ру", "Звезда", РИА "Новости" и других.