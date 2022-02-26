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Новости 21:42

"Единая Россия" сообщила о DDOS-атаке на свой сайт

фото ЗакС политика "Единая Россия" сообщила о DDOS-атаке на свой сайт

Партия "Единая Россия" вечером 26 февраля сообщила о крупной DDOS-атаке на свой сайт

Хакерская атака с применением бот-нетов началась в 17:45 и направлена на перегрузку сетевых каналов и серверных мощностей. 

"На данный момент определено и заблокировано уже более 20 000 ip-адресов участвующих в атаке. Сайт партии может испытывать кратковременное снижение скорости работы", - говорится в сообщении пресс-службы партии. 

Несмотря на действия хакеров, в "Единой России" заверили, что специалистам удастся локализовать проблему. 

Ранее хакерская группа Anonymous объявила кибервойну российским властям. За последнее время о DDOS-атаках на свои сайты заявляли в РЖД, Роскосмосе, а также в изданиях Russia Today, "Лента.ру", "Звезда", РИА "Новости" и других. 


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