ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 1:17

Россия закрывает воздушное пространство для авиакомпаний Латвии, Литвы, Словении и Эстонии

фото ЗакС политика Россия закрывает воздушное пространство для авиакомпаний Латвии, Литвы, Словении и Эстонии

Росавиация 27 февраля сообщила о введении ограничений для авиаперевозчиков Латвии, Литвы, Словении и Эстонии "в связи с недружественными решениями" властей этих стран. 

Запреты касаются выполнения полетов авиакомпаний из четырех европейских стран в российские города и через воздушное пространство РФ. 

"Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России.", - сообщается на сайте Росавиации. 

Отдельно в ведомстве уточнили, что полеты в Калининград осуществляются в штатном режиме. Из-за закрытия воздушного пространства ряда европейских стран для российских авиакомпаний будут использоваться воздушные трассы над нейтральными водами Балтийского моря. Росавиация предупреждает об увеличении времени полета из-за этих изменений.

Кроме того, 27 февраля РБК, со ссылкой на телеканал ARD, сообщило о том, что страны Евросоюза могут закрыть для российских авиакомпаний воздушное пространство. В Twitter Министерства транспорта Германии появился пост о том, что министр Фолькер Виссинг поддерживает введение таких мер и уже распорядился о приготовлениях к ним. Немецкая авиакомпания Lufthansa, в свою очередь, объявила о прекращении полетов в воздушном пространстве России на неделю, передает ТАСС

Ранее решение о закрытии воздушного пространства для России приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама