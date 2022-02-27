Россия закрывает воздушное пространство для авиакомпаний Латвии, Литвы, Словении и Эстонии

Росавиация 27 февраля сообщила о введении ограничений для авиаперевозчиков Латвии, Литвы, Словении и Эстонии "в связи с недружественными решениями" властей этих стран.

Запреты касаются выполнения полетов авиакомпаний из четырех европейских стран в российские города и через воздушное пространство РФ.

"Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России.", - сообщается на сайте Росавиации.

Отдельно в ведомстве уточнили, что полеты в Калининград осуществляются в штатном режиме. Из-за закрытия воздушного пространства ряда европейских стран для российских авиакомпаний будут использоваться воздушные трассы над нейтральными водами Балтийского моря. Росавиация предупреждает об увеличении времени полета из-за этих изменений.

Кроме того, 27 февраля РБК, со ссылкой на телеканал ARD, сообщило о том, что страны Евросоюза могут закрыть для российских авиакомпаний воздушное пространство. В Twitter Министерства транспорта Германии появился пост о том, что министр Фолькер Виссинг поддерживает введение таких мер и уже распорядился о приготовлениях к ним. Немецкая авиакомпания Lufthansa, в свою очередь, объявила о прекращении полетов в воздушном пространстве России на неделю, передает ТАСС.

Ранее решение о закрытии воздушного пространства для России приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.