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Новости 10:17

Система SWIFT заявила о готовности к отключению российских банков

фото ЗакС политика Система SWIFT заявила о готовности к отключению российских банков

Всемирная платежная система SWIFT заявила 27 февраля о готовности исполнить решение США и Евросоюза об отключении части российских банков после получения соответствующего распоряжения. Сейчас ее руководство обсуждает с европейскими властями список финансовых организаций, которых коснется принятая мера.

"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, и готовимся выполнять их по правовому распоряжению", — цитирует РИА "Новости" заявление SWIFT.

Напомним, под санкции попали ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк, Газпромбанк и другие финансовые организации.

Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Канада договорились об отключении от системы SWIFT российских банков, попавших под санкции. Кроме того, Запад намерен заморозить валютные резервы Банка России и активы отечественных бизнесменов.

Фото: pixabay


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