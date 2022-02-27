Количество госпитализаций в Петербурге за сутки сократилось вдвое

За прошедшие сутки в Петербурге выявлено 6 442 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил 27 февраля федеральный оперштаб. Это меньше, чем днем ранее (тогда было 7 409), но вдвое больше, чем в Москве (по состоянию на воскресенье там зафиксировано 3 050 новых заражений).

В Петербурге снизилось количество госпитализаций: за сутки в стационары поступило 218 пациентов, в то время как в субботу их было 436. Уменьшилось и количество выздоровевших — с 23 402 в субботу до 7 344 в воскресенье. Скончался 81 человек (в субботу оперштаб отчитался о 76 смертях в Петербурге).

Всего по стране за сутки госпитализировано 7 742 человека, выписано 137 596 пациентов. Выявлено 116 093 новых случая коронавирусной инфекции, скончались 769 больных.

С начала пандемии в России выявлено более 16 миллионов случаев заболевания ковидом, умерло 350 927 человек. В Петербурге за это время, по официальным данным, коронавирус обнаружили у более чем 1,4 миллиона горожан, скончались 31 813 человек.