Баннер с цитатой Немцова недолго провисел на Аничковом мосту

Активисты "Бессрочного протеста" вывесили утром 27 февраля баннер "Путин — это война и кризис" на Аничковом мосту. Как отмечается, это цитата из высказывания политика Бориса Немцова, сделанного им в посте на Facebook приблизительно за месяц до гибели.

Акция была приурочена к годовщине убийства Немцова, застреленного в Москве 27 февраля 2015 года. Баннер вскоре сняли подъехавшие сотрудники полиции.

Это не первое публичное выступление в Петербурге за последние дни. С начала операции на Украине горожане ежевечерне собираются у Гостиного двора, чтобы выразить протест против происходящего. Самая масштабная акция состоялась 24 февраля, прочие собрали меньше людей.

Фото: Telegram-канал «Бессрочный протест|СПб»