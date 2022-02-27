Российская делегация будет до 15:00 ждать от Киева согласования встречи

Глава российской делегации по переговорам, экс-министр культуры Владимир Мединский заявил 27 февраля о намерении ждать подтверждения властями Украины согласования встречи в Гомеле до 15:00.

"До 15:00 мы продолжаем находиться здесь и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам. Мы за мир. В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне", — цитирует заявление Мединского РИА "Новости".

Ранее украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение России о переговорах в белорусском Гомеле. Свой отказ он объяснил "агрессивными действиями" с территории Белоруссии. В то же время он допустил возможность проведения переговоров на нейтральных площадках.

"Варшава, Стамбул, Баку — эти города мы предложили России для ведения переговоров, да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину", — заявил Зеленский.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Гомель в качестве места переговоров предложила именно украинская сторона. В свою очередь, белорусский президент Александр Лукашенко признал 27 февраля факт обстрелов Украины с территории своей страны. По его словам, в начале конфликта было "два-три" случая ракетных ударов из-за того, что Киев разместил ракетные дивизионы у границы. Сейчас в сторону Украины ракеты не летают, поскольку "нет необходимости".