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Новости 13:01

Полиция задержала координатора "Весны"

фото ЗакС политика Полиция задержала координатора "Весны"

Координатор движения "Весна" Богдан Литвин задержан полицией в Петербурге, о чем он сам сообщил ночью 27 февраля в своем Telegram-канале. Активист рассказал, что провел ночь в отделе полиции.

"Я не знаю, чем это закончится, но надеюсь, что антивоенное движение победит, а Украина выстоит. Украине — мир. России — свободу!" — написал Литвин в связи с задержанием. По его словам, при задержании ему говорили "про некие призывы на акции".

На 27 февраля "Весна" анонсировала антивоенный митинг в Петербурге. Активисты предположили возможность перекрытия центра города силовиками из-за мероприятия.


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