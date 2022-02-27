Полиция задержала координатора "Весны"

Координатор движения "Весна" Богдан Литвин задержан полицией в Петербурге, о чем он сам сообщил ночью 27 февраля в своем Telegram-канале. Активист рассказал, что провел ночь в отделе полиции.

"Я не знаю, чем это закончится, но надеюсь, что антивоенное движение победит, а Украина выстоит. Украине — мир. России — свободу!" — написал Литвин в связи с задержанием. По его словам, при задержании ему говорили "про некие призывы на акции".

На 27 февраля "Весна" анонсировала антивоенный митинг в Петербурге. Активисты предположили возможность перекрытия центра города силовиками из-за мероприятия.