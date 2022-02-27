Зеленский заявил о подаче иска против России в суд ООН в Гааге

Украина официально подала иск к России в Международный суд ООН в Гааге, сообщил 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, страна потребовала назначить слушания уже на следующей неделе.

"Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", — написал украинский президент в своем аккаунте в Twitter.

"Геноцидом" происходящее на Донбассе называл Владимир Путин. Такую характеристику действиям Украины он дал еще до начала "специальной военной операции", как ее именуют российские власти. В частности, 15 февраля он заявил: "По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе — это и есть геноцид" (цитата по "Интерфаксу").