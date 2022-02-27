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Новости 16:01

Полиция задержала первую протестующую у Гостиного двора

фото ЗакС политика Полиция задержала первую протестующую у Гостиного двора

Полиция приступила к задержаниям еще до начала антивоенной акции у Гостиного двора. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, девушка развернула перед зданием плакат "Нормальные люди против войны" и простояла так около минуты. После этого она собралась уходить, но сотрудники полиции догнали ее и отвели в автозак.

Одновременно правоохранители объявили в мегафон о несогласованности акции и о том, что сейчас в городе действует запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса. Другие протестующие пока себя не проявляют.

Стоит отметить, что полиция прибыла к Гостиному двору заблаговременно. Среди других автомобилей заметен гражданский с колонками на крыше, припаркованный поблизости от полицейских машин.

Фото: Сергей Еремеев


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