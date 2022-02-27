На Невском проспекте полиция снова проводит массовые задержания под "Любэ"

У станции метро "Гостиный двор" в Петербурге 27 февраля собралось около тысячи человек, протестующих против действий российских войск на территории Украины. Полиция предупреждает присутствующих о том, что мероприятие не было согласованно, и проводит массовые задержания.

Люди скандируют "Нет войне" и хлопают. Силовики, как и в предыдущие дни протестов, включили громкую музыку. На этот раз на полицейском автомобиле установлены колонки, передают корреспонденты ЗАКС.Ру. Задержанных вели в автозак, в частности, под песню группы "Любэ" "За тебя, Родина-мать".

Силовики при задержаниях действуют жестко, была слышна команда "Готовимся все зачищать". В автозаке оказался, в частности, глава "Альянса учителей" Даниил Кен. Часто полиция хватает людей, у которых на масках или одежде присутствует надпись "Нет войне".

У одного из участников акции при задержании порвались джинсы. Полиция тащила его к автозаку на руках и волокла по земле.

Полиция заполнила уже как минимум два автобуса задержанными.