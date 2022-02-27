Возле Пушкинской площади в Москве начались задержания

В Москве возле Пушкинской площади начали задерживать проходящих мимо людей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Силовики выборочно выхватывают пешеходов и отводят в автозак. Некоторых после проверки документов отпускают.

Полицейские задержали не менее 20 человек. Полицейским по рациям приказали "работать активней" и проверять "всех".

Также в подземном переходе задержали двух молодых людей. Полицейские увидели, что у одного из них свернутый плакат. Догнав молодого человека, они попросили развернуть листовку. На плакате было написано "Дальше только диктатура лжи и изоляция".

Напомним, в крупных городах России уже несколько дней подряд проходят антивоенные акции протеста против "специальной военной операции" на Украине. В Москве силовики полностью перекрыли выход на Пушкинскую площадь, чтобы не допустить туда протестующих.

— Пушкинская площадь временно закрыта. Для перехода на ту сторону просим воспользоваться подземным переходом, - объявил представитель МВД в громкоговоритель.

По наблюдению корреспондента ЗАКС.Ру, всего на Пушкинской площади находятся не меньше ста силовиков. Также неподалёку стоит более десяти автозаков и автомобилей Росгвардии.













Константин Леньков