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Новости 16:46

Возле Пушкинской площади в Москве начались задержания

фото ЗакС политика Возле Пушкинской площади в Москве начались задержания

В Москве возле Пушкинской площади начали задерживать проходящих мимо людей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Силовики выборочно выхватывают пешеходов и отводят в автозак. Некоторых после проверки документов отпускают. 

Полицейские задержали не менее 20 человек. Полицейским по рациям приказали "работать активней" и проверять "всех". 

Также в подземном переходе задержали двух молодых людей. Полицейские увидели, что у одного из них свернутый плакат. Догнав молодого человека, они попросили развернуть листовку. На плакате было написано "Дальше только диктатура лжи и изоляция". 

Напомним, в крупных городах России уже несколько дней подряд проходят антивоенные акции протеста против "специальной военной операции" на Украине. В Москве силовики полностью перекрыли выход на Пушкинскую площадь, чтобы не допустить туда протестующих. 

— Пушкинская площадь временно закрыта. Для перехода на ту сторону просим воспользоваться подземным переходом, - объявил представитель МВД в громкоговоритель. 

По наблюдению корреспондента ЗАКС.Ру, всего на Пушкинской площади находятся не меньше ста силовиков. Также неподалёку стоит более десяти автозаков и автомобилей Росгвардии. 


Константин Леньков


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