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Новости 18:19

Дерипаска и Фридман выступили за мир на Украине

фото ЗакС политика Дерипаска и Фридман выступили за мир на Украине

Совладелец "Альфа-банка" Михаил Фридман призвал остановить кровопролитие на Украине, сообщили российские СМИ 27 февраля. Свою точку зрения миллиардер изложил в письме сотрудникам инвестиционной фирмы LetterOne, которой владеет.

"Я глубоко привязан к украинцам и русским и, на мой взгляд, нынешний конфликт — это трагедия и для тех, и для других", — написал Фридман в своем письме. Он также указал, что не выступает с политическими заявлениями, но несет ответственность за тысячи своих сотрудников и считает, что "война не может быть решением".

"Пока решение кажется пугающе далеким, я могу только присоединиться к тем, кто хочет прекращения кровопролития. Я уверен, что мои партнеры разделяют мою точку зрения", — высказался бизнесмен.

Кроме Фридмана, против "специальной военной операции", как ее предпочитают именовать в Кремле, высказался и Олег Дерипаска. Совладелец "Русала" высказался о событиях на Украине лаконично и эмоционально: "Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!". Пост появился 27 февраля в Telegram-канале олигарха.

Ранее Роману Абрамовичу пришлось передать управление британским футбольным клубом "Челси" благотворительному фонду. Свое решение бизнесмен объяснил "интересами клуба", сообщил Sports.ru.


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