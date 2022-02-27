Дуров допустил возможность ограничения работы Telegram-каналов в России и Украине

Telegram-каналы всё чаще становятся источниками фейков о ситуации вокруг конфликта на Украине, а у сотрудников компании "нет физической возможности" проверять все посты на достоверность, сообщил 27 февраля основатель Telegram Павел Дуров.

Бизнесмен призвал пользователей с сомнением относиться "к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время". Он также отметил, что не желает видеть свое детище в роли инструмента усугубления межнациональной вражды.

"В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", — проинформировал Дуров.

UPD: Спустя полчаса после публикации поста Дуров заявил, что не станет прибегать к блокировке российских и украинских каналов в Telegram. Перемену своих взглядов он объяснил многочисленными обращениями пользователей мессенджера.

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