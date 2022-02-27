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Новости 19:06

В Петербурге почти полтысячи задержанных

фото ЗакС политика В Петербурге почти полтысячи задержанных

По меньшей мере 492 человека были задержаны 27 февраля в Петербурге на акциях памяти Бориса Немцова и на протестах против того, что в Кремле именуют "специальной военной операцией", сообщил проект "ОВД-Инфо"*. Всего по России правозащитники насчитали не менее 1 764 задержанных в 46 городах, из них на Москву приходится, как минимум, 884 человека.

Также "ОВД-Инфо"* сообщил о том, что в Петербурге оставлены на ночь задержанные в ОП №№ 6 и 21. Им вменяют организацию массового пребывания граждан повлекших нарушение общественного порядка (ч.1 ст. 20.2.2 КоАП). Об этом правозащитному проекту сообщил адвокат Игорь Скачко.

*Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иностранных агентов


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