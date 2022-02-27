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Новости 20:18

Минобороны впервые сообщило о потерях, но без подробностей

фото ЗакС политика Минобороны впервые сообщило о потерях, но без подробностей

Минобороны сообщило 27 февраля о наличии потерь в рядах российских войск. Это произошло впервые с начала "специальной военной операции", ведущейся на территории Украины с утра 24 февраля.

"Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи", ― заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Точных цифр о потерях представитель Минобороны не привел, ограничившись словами, что они "многократно меньше уничтоженных националистов" и военнослужащих ВСУ. Всего с начала операции российские вооруженные силы поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 27 пунктов управления и узлов связи и 38 зенитных ракетных комплексов, отметил Конашенков.

Ранее о гибели российского военнослужащего сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Это стало первым свидетельством потерь армии в ходе столкновений с украинской стороной.


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