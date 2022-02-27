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Новости 22:30

ФИФА запретила матчи сборных на территории России

фото ЗакС политика ФИФА запретила матчи сборных на территории России

Международная федерация футбола позволила сборной России принимать участие в своих соревнованиях. Текст решения был опубликован на сайте ФИФА вечером 27 февраля.

Домашние игры национальная команда должна будет проводить в других странах, на нейтральных полях. Зрители на них допущены не будут

Также наложен запрет на использование национального флага и гимна во время мероприятий ФИФА. Сборная должна будет выступать под названием Российский футбольный союз (РФС).

Ранее Польша, Швеция и Чехия выступили за исключение России из квалификации на чемпионат мира 2022 года в связи с боевыми действиями на Украине. В ФИФА заявили, что приняли их позицию к сведению.


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