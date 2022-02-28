Депутат Мархаев осудил действия России на Украине

Представитель фракции КПРФ в Госдуме Вячеслав Мархаев вечером 27 февраля сделал пост в Facebook с критикой агрессивной политики России на Украине.

Он заявил, что голосовал за признание ЛНД и ДНР, чтобы защитить их от истребления. Однако вся кампания по признанию республик "имела совсем иной замысел и план, который изначально скрывался", добавил депутат.

"Я осуждаю любое радикальное националистическое движение, я не приемлю геноцид, разруху и беззаконие. Но точно так же мне ненавистна война и военное решение вопросов. Говорю это не как сторонний наблюдатель или политик, а как непосредственный участник подобных, совсем недавних, событий российской истории. Очень больно терять соратников, коллег, сослуживцев, обычных молодых и перспективных ребят. Очень больно смотреть в глаза их родителям, детям и близким", - написал Мархаев.

Он отметил, что негативно относится к политике двойных стандартов Запада. Но руководство России использует те же методы двойных стандартов, считает член КПРФ.

"Учитывая настоящее положение и возникающую обстановку между Россией и Украиной, я убежден, что развитие противостояния становится на руку третьим сторонам. Кому эта война выгоднее больше всего?! Убежден, что ни народам России, ни народам Украины такая война не нужна… Каждая нация, каждый народ должен иметь право на самоопределение, на свободу своего выбора", - заявил Мархаев.

Напомним, ранее боевые действия на Украине осудили два других депутата Госдумы от КПРФ: Олег Смолин и Михаил Матвеев.