Охота ОМОНа на протестующих: Загон, электрошокер, автозак

фото ЗАКС.Ру

На четвертый день протестов участники антивоенной акции пошли к Смольному, но омоновцы ловили их на каждом углу, брали в "кольцо" и грузили в автозаки. Наиболее быстрые с лозунгом "Нет войне" прогулялись по центру города и вернулись на Гостиный двор. Там их снова ждал ОМОН. Силовики тащили людей к автозакам по земле, трепали по дороге и использовали спецсредства.

Протестный день в Петербурге 27 февраля начался с траурной акции у Соловецкого камня. Там люди возлагали цветы в память об убитом семь лет назад политике Борисе Немцове. В 2022 году акцию разрешили проводить только при соблюдении коронавирусных ограничений.

Саму территорию у камня полицейские окружили забором, вдоль него поставили автозаки, а пройти внутрь можно было только через рамки металлоискателей. Там же на входе цензуре подвергался внешний вид пришедших: Кристина Бояркина рассказала ЗАКС.Ру, что полицейские попросили ее снять куртку из-за надписи "Нет войне". Правоохранители посчитали это агитацией, добавила Бояркина.

Не понравилась полицейским аналогичная надпись на медицинской маске экс-депутата МО "Морской" и Законодательного собрания Петербурга Ольги Галкиной. Она сообщила ЗАКС.Ру, что на входе ее попросили снять маску. Галкина ее перевернула, а, перейдя через ограждение, вновь вернула надпись на лицевую сторону.

Позже полицейские это заметили и задержали Галкину, как и еще одну участницу траурной церемонии с такой же медицинской маской. Одна из женщин надела сразу два средства индивидуальной защиты: голубую и желтую маски. Одета она была в такие же цвета, аналогичная расцветка была и у ее букета цветов. Полицейские женщину сразу заприметили, стоило ей перестать позировать журналистам, как правоохранители пригласили ее в автозак "разбираться". "Пообщаться" полицейские забрали также и девушку с шопером с надписью "Нет войне", и парня с такой же надписью на бейдже.









В это время люди активно подходили к камню и возлагали цветы. К концу второго часа мест для букетов стало не хватать - их складывали на верхушку камня или под него. Около 15:00 часов на площади осталось не больше десятка человек.

- Акция до трех же, да? Передвигаемся в другое место, - сказала корреспондентке ЗАКС.Ру пожилая женщина и двинулась в сторону выхода из ограждений.

Автозаки тоже стали отъезжать от площади. К 16:00 27 февраля петербуржцы собирались на антивоенную акцию у Гостиного двора.

К этому времени на участок в центре Невского пришли сотни людей, которые скандировали "Нет войне" и хлопали. Полиция тоже была на месте. Правоохранители снова установили заборы и включили патриотические песни. В этот раз они не просто включили колонки, а подогнали специальную машину с громкоговорителями на крыше. Под песни Газманова и "Любэ" людей по очереди вылавливали из толпы и вели в автобусы, приспособленные под задержания.

Некоторых заводили спокойно, но часть несли на руках, периодически протаскивая по асфальту. Одному из мужчин, во время задержания, порвали джинсы. Когда ОМОН подтащил его к автобусу, одежда была уже в клочья, но мужчину в одних трусах все же затолкали в автобус. За несколько минут до этого из транспорта удалось вырваться нескольким людям, остальных силовики сдержали, пока двери вновь не закрылись.







Задержания становились всё жестче, и люди, стоявшие у подземного перехода на Садовой улице стали спускаться в него. В итоге началось шествие по Невскому проспекту с антивоенными лозунгами. Перед Аничковым мостом ОМОН перекрыл проход, но только по четной стороне улицы. По другой стороне люди прошли дальше и свернули на Литейный проспект. Сотни людей шли по улице и скандировали: "Нет войне".

Перед поворотом на улицу Жуковского проход преградили правоохранители. Колонна развернулась в обратную сторону, но и там у Мариинской больницы выстроился ОМОН. Протестующие в панике стали перебегать дорогу туда-сюда и искать возможности выбраться из оцепления. Выход был найден - арка дома №55 по Литейному проспекту. Протестующие бросились туда, впереди их ждал забор - самые сноровистые бросились через него и прыгали на мусорные баки, те падали, но люди возвращали их на место. Несколько человек не успели перебраться на другую сторону - с забора их сняли омоновцы и повели к выходу из двора. Еще одним путем из внутреннего дворика стала частная поликлиника со сквозным выходом, основная часть протестующих спаслась через нее.













Те, кому не повезло выбраться из западни, выстроились вдоль домов на Литейном под строгим присмотром правоохранителей. Стали подгонять маршрутки и по очереди заводить туда участников антивоенной акции. ОМОН выдергивал некоторых парней из толпы, сильно толкал и волочил к импровизированному "автозаку", как минимум к двум людям применили электрошокер, хотя убегать те точно не планировали - уже и некуда было. Одного автобуса оказалось мало, подгоняли всё новые и новые, а людей обыскивали и отправляли внутрь. Одной из девушек стало плохо, но ее быстро привели в чувство. Еще одна молча стояла в очереди в автозак и тихо вытирала слезу за слезой.

Успевшие сбежать от тисков продолжили путь, выбрав целью администрацию Петербурга. Эту колонну полицейские тоже разделили, но остановить не смогли. Часть шествия пошла в обратную сторону от Смольного по Кирочной, вдоль Таврического сада и вернулась на Литейный проспект. Атмосфера протеста только нарастала: около тысячи людей скандировали "Нет войне", хлопали, радостно кричали сигналящим автомобилям, барабан отбивал такт. Прекратилось всё мгновенно. Послышался крик: "ОМОН!", и люди бросились врассыпную. Из не успевшего остановится автозака выскакивали росгвардейцы и бежали за людьми, хватали и задерживали до прибытия автобуса для задержаний.

Группы оставшихся на свободе протестующих разбились на еще меньшие шествия. В одном из них на ходу читали стихи из сборника "Моя революция":

- О вечном мире всей вселенной,

О воле, братстве и любви

Запела ты самозабвенно

Народам, гибнущим в крови.

Как солнце всходит от востока,

Так от тебя несется весть,

Что есть конец войне жестокой,

Живая правда в людях есть.

На Невском проспекте у Садовой улицы людей не пропускал ОМОН, но недолго. В итоге маленькие шествия вернулись на Гостиный двор. Сначала люди молчали, а силовики задерживался немного и без большой агрессии. И это прошло. "Космонавты" стали наступать, группами по двое-трое входить в толпу и забирать людей, задержания снова стали жесткими: и волочили, и скрючивали, и, по словам очевидцев, даже били - у одного из задержанных лицо было в крови.

Люди возобновили скандирование "Нет войне", а ОМОН перешел к излюбленной тактике последних дней - "космонавты" выстроились в шеренгу и начали надвигаться на протестующих, оттесняя их от входа в метро. Но с другой стороны протестующих прижала другая шеренга омоновцев. Люди оказались в "кольце". Силовики стали по двое заходить в оцепление и забирать людей.

- Всех? - спросил один правоохранитель другого.

- Всех мужиков, да, - послышался ответ.

Но брали и женщин. Из "кольца" вывели всех журналистов, а протестующих зажали и стали выводить по одному в автобусы и автозаки. Участники антивоенной акции не противились, но некоторых силовики все же скручивали и толкали вперед.

Из окружения вывели и трех человек, которым стало плохо. Из них две - девушки, с непрекращающимися слезами. Помощь им оказали медики-добровольцы, дежурившие на акции.

Места в автобусах-автозаках стали заканчиваться. Последних несколько десятков человек в конце ОМОН не стал задерживать, а тихо провел ко входу в метро. На площади никого кроме журналистов, силовиков и прохожих не осталось. Основная часть протестовавших на Гостином дворе вечером поехала в отделы. По данным "ОВД-Инфо"* на 1:17 часов, всего за 27 февраля в Петербурге задержали не менее 1023 человек.



























*Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иностранных агентов

текст: София Саттарова, фото: Сергей Еремеев, Михаил Масленников, София Саттарова