Авиакомпания "Победа" отменила все рейсы в Европу, пообещав клиентам полный возврат денег

Российская авиакомпания "Победа" из-за консолидированного закрытия Евросоюзом для российских авиалиний своего воздушного пространства объявила об отмене всех рейсов в Европу, передает РИА "Новости".

Утверждается, что всем купившим билеты клиентам автоматически оформят полный возврат денег. Ранее аналогичным образом поступил "Аэрофлот", чьей дочерней компанией является "Победа".

Отметим, что к пятому дню российской военной спецоперации на Украине российским самолетам запретили пролетать над территорией ЕС, взлетать и приземляться на ней.