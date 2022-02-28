Центробанк поднял ключевую ставку до 20%

В условиях продолжающегося роста доллара и евро и все новых экономических санкций, накладываемых на Россию, Центробанк через свою пресс-службу объявил о повышении ключевой ставки с 9,5% до 20% годовых. Утверждается, что мера способна спасти сбережения россиян от обесценивания.

Согласно еще одному новейшему решению Центробанка, обнародованному 28 февраля, экспортеры должны будут продавать 80% от всей валютной выручки.

Тем временем открытие торгов в понедельник на московской бирже ознаменовалось историческим максимумом: доллар торгуется по 90 рублей, а евро — по 101,19 рублей.

Напомним, что экономические трудности России стали следствием признания ею самопровозглашенных ДНР и ЛНР и проведения военной спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля.