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Новости 10:31

"Жуткая боль клокочет в груди": Яшин объявил о создании широкого антивоенного движения

фото ЗакС политика "Жуткая боль клокочет в груди": Яшин объявил о создании широкого антивоенного движения

Московский политик Илья Яшин выпустил видеообращение, адресованное россиянам и президенту Владимиру Путину в отдельности. Военные действия на Украине, по его словам, настолько драматичны, что побудили его организовать в России широкое антивоенное движение.

"Я чувствую личную ответственность за происходящее. Уверен, что многие из вас испытывают точно такие же чувства, и жгучая боль просто клокочет в груди. Друзья, мы не должны молчать", - такими словами сопроводил он свое объявление.

Целью движения Яшин называет остановку кровопролития на Украине и спасение жизней военнослужащих. Присоединиться к своему проекту оппозиционер призывает всех тех, кто считает себя патриотами, вне зависимости от политических взглядов. Для участия в движении россиянам достаточно разделять антивоенную позицию Яшина и сообщить об этом в социальных сетях, использовав специальный хэштег. Кроме того, он предлагает согражданам самоорганизовываться в тех же соцсетях и на работе, находя единомышленников. Группы не согласных с войной граждан, по мысли политика, можно позиционировать как локальные антивоенные комитеты, которые должны посредством петиций и различных обращений взаимодействовать с депутатами всех уровней от той или иной территории.

В части своей речи, адресованной персонально Владимиру Путину, Яшин отмечает, что, по его мнению, глава РФ "пошел против всего украинского народа", введя 24 февраля войска на территорию соседнего государства.


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