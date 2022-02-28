За сутки официальная заболеваемость коронавирусом в РФ снизилась почти на 10 тысяч случаев

В России за сутки диагностировали 106 920 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти на 10 тысяч меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 733 человека (на 36 меньше, чем накануне). Сумели поправиться 116 742 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди вновь расположился Петербург — 5409 новых больных (на 1033 меньше, чем накануне), за ним следуют Свердловская область (4772) и Самарская область (4214). За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса поправились 5 202 человека и скончалось 78 (накануне — 81).

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании.