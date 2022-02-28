Зеленский попросил у Евросоюза немедленно включить в свой состав Украину

Украинский президент Владимир Зеленский выпустил очередное видеообращение, в котором дал актуальные комментарии относительно продолжающихся на территории его государства военных действий. Он вспомнил свою предвыборную программу, одним из посылов которой было "каждый из вас — президент". Теперь, заметил украинский лидер, настало время поменять в этом слогане всего одно слово.

"А сейчас так случилось, что каждый из нас — воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит", - произнес он.

В новом обращении Зеленский обратился к руководству Евросоюза с просьбой о немедленном включении Украины в число своих стран-участниц по специальной процедуре.

Напомним, что военная спецоперация РФ по "демилитаризации и денацификации" Украины проводится с 24 февраля. С этого времени Россия получила новые санкции, падение курса рубля и запрет на полеты в воздушном пространстве ЕС.

Фото: Сайт президента Украины