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Новости 12:05

Зеленский попросил у Евросоюза немедленно включить в свой состав Украину

фото ЗакС политика Зеленский попросил у Евросоюза немедленно включить в свой состав Украину

Украинский президент Владимир Зеленский выпустил очередное видеообращение, в котором дал актуальные комментарии относительно продолжающихся на территории его государства военных действий. Он вспомнил свою предвыборную программу, одним из посылов которой было "каждый из вас — президент". Теперь, заметил украинский лидер, настало время поменять в этом слогане всего одно слово.

"А сейчас так случилось, что каждый из нас — воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит", - произнес он.

В новом обращении Зеленский обратился к руководству Евросоюза с просьбой о немедленном включении Украины в число своих стран-участниц по специальной процедуре.

Напомним, что военная спецоперация РФ по "демилитаризации и денацификации" Украины проводится с 24 февраля. С этого времени Россия получила новые санкции, падение курса рубля и запрет на полеты в воздушном пространстве ЕС.

Фото: Сайт президента Украины


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