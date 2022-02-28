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Новости 12:40

"Бог дал ему Добрыни силу": Священник из Коми в связи с украинскими событиями восславил Путина в стихах

фото ЗакС политика "Бог дал ему Добрыни силу": Священник из Коми в связи с украинскими событиями восславил Путина в стихах

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, состоящий в Союзе писателей под своим мирским именем Павел Волочков, опубликовал на своей странице "ВКонтакте" стихотворение, которое навеяно военными действиями РФ на Украине и посвящено президенту Владимиру Путину. В рифмованном тексте глава российского государства, в частности, уподобляется одновременно и Моисею, и былинным персонажам. Кроме того, Питирим сравнивает сегодняшнюю ситуацию с 1945-м годом, утверждая, что "вновь бить врагов настал черед". На стихотворение обратило внимание региональное издание "7х7".

Бог дал ему Добрыни силу
И богатырский щит и меч,
За то, что любит он Россию,
И знает, как её сберечь

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим

Автор в своем посте указал, что на его сочинение нашлись желающие положить музыку.

Напомним, что российский ограниченный военный контингент вошел на территорию Украины 24 февраля. Роскомнадзор запрещает журналистам называть происходящее войной или вторжением.


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