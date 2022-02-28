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Новости 13:09

Знатоки Галиакперов и Крапиль покинули "Что? Где? Когда?" из-за позиции "Первого канала" по конфликту на Украине

фото ЗакС политика Знатоки Галиакперов и Крапиль покинули "Что? Где? Когда?" из-за позиции "Первого канала" по конфликту на Украине

Участники телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Денис Галиакперов и Николай Крапиль 28 февраля объявили об уходе из проекта.

"Это очень хорошая передача, которая делает всё, чтобы быть вне политики. Но оставаться на канале, который поддерживает войну, я не могу. Нет войне", - написал Галиакперов в Twitter.

Крапиль сообщил, что уже позвонил редакторам программы и объявил о своем решении. 

"Учитывая роль пропаганды в происходящем, выходить на Первом канале и быть "вне политики", увы, уже никак нельзя. Нет войне", - написал знаток.  


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