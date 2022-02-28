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Новости 14:31

Хакеры взломали сайты популярных российских СМИ, повесив на них антивоенные баннеры

фото ЗакС политика Хакеры взломали сайты популярных российских СМИ, повесив на них антивоенные баннеры

Хакерское объединение Anonymous взломало сайты таких российских медиа, как ТАСС, РБК, "Фонтанка", Znak.com, "Коммерсант", "Известия" и "Такие дела". На главных страницах этих изданий и информагентств в качестве баннера появился агитационный антивоенный текст, посвященный спецоперации на Украине и адресованный матерям российских военнослужащих. Авторы призывают адресатов к тому, чтобы мирными и доступными им способами "остановить" президента Владимира Путина в его политике на украинском направлении, а также предрекают скорое превращение политического строя в РФ в северокорейский.

"Это сообщение удалят, а некоторых из нас уволят и даже посадят. Но мы не можем больше этого терпеть. Неравнодушные журналисты России", - гласит текст на хакерском баннере.

Вскоре после этого большая часть из перечисленных сайтов перестала открываться.

Напомним, что российский ограниченный контингент появился на территории Украины 24 февраля. В тот же день и в три последующих дня петербуржцы выходили на несанкционированную акцию протеста против этой спецоперациии, которую Роскомнадзор запрещает называть войной.


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