Хакеры взломали сайты популярных российских СМИ, повесив на них антивоенные баннеры

Хакерское объединение Anonymous взломало сайты таких российских медиа, как ТАСС, РБК, "Фонтанка", Znak.com, "Коммерсант", "Известия" и "Такие дела". На главных страницах этих изданий и информагентств в качестве баннера появился агитационный антивоенный текст, посвященный спецоперации на Украине и адресованный матерям российских военнослужащих. Авторы призывают адресатов к тому, чтобы мирными и доступными им способами "остановить" президента Владимира Путина в его политике на украинском направлении, а также предрекают скорое превращение политического строя в РФ в северокорейский.

"Это сообщение удалят, а некоторых из нас уволят и даже посадят. Но мы не можем больше этого терпеть. Неравнодушные журналисты России", - гласит текст на хакерском баннере.

Вскоре после этого большая часть из перечисленных сайтов перестала открываться.

Напомним, что российский ограниченный контингент появился на территории Украины 24 февраля. В тот же день и в три последующих дня петербуржцы выходили на несанкционированную акцию протеста против этой спецоперациии, которую Роскомнадзор запрещает называть войной.