МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в состязаниях. Призыв опубликован 28 февраля на сайте МОК.

Решение исполкома продиктовано "целями защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников", указано в сообщении. Равным образом не приветствуется появление на соревнованиях российских официальных лиц.

"Граждане России или Белоруссии, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды", — цитирует заявление комитета РИА "Новости".

Пресс-служба МОК также потребовала вернуть награды, выданные ранее президенту России Владимиру Путину, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и замглавы администрации президента Дмитрию Козаку.

Сегодня же стало известно о решении Международной федерации тхэквондо лишить Владимира Путина почетного черного пояса, выданного ему в 2013 году. Это связано с конфликтом на Украине, сообщается на сайте федерации.

"Федерация тхэквондо решительно осуждает жестокую атаку на невинных жителей Украины, идущую против принципов федерации "мир важнее триумфа"", — гласит уведомление.

Кроме того, российские и белорусские спортсмены не смогут выступать под флагами своих стран, а их национальные гимны не будут звучать на соревнованиях.

Ранее Международная федерация дзюдо лишила Путина звания своего почетного президента и посла организации. Путин носил этот статус с 2008 года.

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