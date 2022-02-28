Беглов заявил, что Петербургу санкции не помешают

Западные санкции против России не помешают развитию Петербурга, заявил в своем еженедельном обращении губернатор города Александр Беглов. Речь прозвучала 28 февраля в эфире "Радио России".

"Хочу подчеркнуть, что мы продолжим проекты развития с привлечением внебюджетных источников. Нам не помешают западные санкции против российских граждан", — уведомил слушателей Беглов.

Губернатор выразил намерение "вместе с нашими партнерами из банка ВТБ" развивать Западный скоростной диаметр и аэропорт Пулково, а также строить Широтную магистраль и метро Петербурга. В числе других партнеров города Беглов указал Газпромбанк, Сбербанк и банк "Россия".

В своей речи чиновник счел нужным напрямую обратиться к петербуржцам по поводу санкций против России. Беглов призвал горожан к выдержке, терпению и благоразумию.

"Сегодня от нас требуется еще больше ответственности, еще больше работы, — констатировал губернатор. — Мы были, есть и будем гражданами России. Мы живем вместе и делаем общее дело, вместе заботимся о нашем Петербурге. На нас обрушился поток самой разной информации, оценок и суждений, фейковых новостей, откровенной лжи и незаслуженных оскорблений. Очень важно сейчас не бросаться словами, воздержаться от скоропалительных выводов и действий, сдерживать порыв эмоций и в социальных сетях, и в реальной жизни. Не делайте и не говорите другим то, за что потом будет стыдно. Время всё расставит по своим местам. Сейчас необходимо избежать конфликтов между собой, прежде всего между родственниками, друзьями, коллегами, знакомыми. Мы должны сплотиться, объединить усилия. Вместе мы справимся с любыми испытаниями".