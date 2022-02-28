Со школьниками хотят поговорить о "военной операции" на Украине

В школах могут провести специальные уроки по обществознанию среди 6-11 классов, посвященные ситуации на Украине.

По плану урока (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), ученикам должны рассказать о том, что Украины как государства не существовало до XX века, что Россия всегда заботилась о соседней стране и что в 2014 году на Украине произошел "антиконституционный и кровавый" "государственный переворот". После этого переворота "к власти пришло проамериканское правительство и фактически было установлено внешнее управление этим суверенным государством", сказано в документе. Далее по плану следует рассказ о событиях последнего года, похожий на речь президента России Владимира Путина в одном из недавних обращений к гражданам. Фрагмент его выступления школьникам тоже должны предложить посмотреть, сказано в сценарии. После просмотра обращения Путина школьникам предлагается сформулировать причину начала "специальной военной операции" и сказать, что из аргументов президента "тронуло" их больше всего, следует из презентации к уроку.

В самом плане урока изложены "возможные вопросы и ответы":

"Вопрос: Это война с Украиной? Можно ли было обойтись без нее? Ответ: Идёт не война с Украиной, а специальная миротворческая операция, цель которой - сдержать националистов, которые притесняют русскоговорящее население".

Следующий возможный вопрос о том, почему идет военные действия, а ответная аргументация - расширение НАТО и возможность создания Украиной ядерного оружия. Также в плане отмечается, что "специальная миротворческая операция – вынужденная мера для спасения людей на Украине". А ответом на вопрос, захватит ли Россия Украину, служит: "В планы России входит защита мирного и беззащитного населения <...>. Ведь кроме России им некому оказать помощь. Мы помогаем своим братьям, мирным гражданам".

К плану урока прилагается презентация со специфичной "викториной". На слайдах изображены вопросы: Каким должно быть взаимодействие славянских государств? Какие общие культурные традиции есть у народов России, Украины и Белоруссии? Почему соседи могут стать врагами? Что такое "война за историю"? и другие. Также презентация иллюстрирует историческую справку, о которой речь идет в плане.

О таких же планах уроков, распространенных по школам в других регионах, писала "Медиазона"*. По данным издания, уроки должны пройти 1 марта. Однако, в некоторых регионах, такие занятия уже состоялись, судя по информации из социальных сетей. Например, пост о состоявшихся уроках по ситуации на Украине опубликовали школа города Спасска и школа села Красносёловка в Воронежской области.

Telegram-канал "Осторожно Новости" распространил видеозапись, на которой якобы проходит урок о событиях на Украине в одной из школ города Дзержинска в Московской области. В кадре - экран компьютера с планом урока, который попал в распоряжение ЗАКС.Ру, а за кадром женский голос рассказывает версию происходящего в соседней стране, периодически вопросы задают более юные голоса. По информации "Осторожно Новости", аналогичную методичку распространяют по школам Ленинградской области.

Центр управления регионом в Томской области в своей официальной группе "ВКонтакте" подтвердил, что педагогам рекомендовано провести с учениками беседы об Украине. Распоряжение школы региона получили от местного департамента общего образования, следует из сообщения ЦУР с цитатой главы ведомства Ирины Грабцевич.

"Да, действительно, подобные рекомендации поступили от департамента общего образования во все школы области. Связано это с тем, что большое количество информации в соцсетях, часто сомнительного и провокационного содержания, воздействует не только на взрослых пользователей, но и на детей. Учителям сейчас важно научить детей правилам, которые помогут осмысленно воспринимать информацию, проверяя ее в официальных достоверных источниках. Речь идет о психологическом здоровье наших детей", - сказала Грабцевич.

ЗАКС.Ру пока не удалось получить подтверждение у учителей двух школ Петербурга о том, что проведение урока с таким планом действительно планируется. В комитете по образованию на звонки издания не ответили.

* "Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ иностранных агентов

София Саттарова