Песков, Прилепин и Скабеева попали под санкции Евросоюза

Евросоюз дополнил список россиян, в отношении которых вводятся персональные санкции из-за политики РФ на украинском направлении, где на прошлой неделе началась военная спецоперация.

В черном списке ЕС оказались пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин, известный своей поддержкой сепаратистов на Донбассе, а также телеведущие госканалов Ольга Скабеева, Антон Красовский, Тигран Кеосаян, журналисты Аркадий Мамонтов и Роман Бабаян, известный своей дружбой с президентом виолончелист Сергей Ролдугин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минстроя Ирек Файзуллин, глава "Роснефти" Игорь Сечин и близкий к Кремлю бизнесмен Геннадий Тимченко.

Ранее ЕС впервые ввел санкции против президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Шойгу, объявив о заморозке их западных активов. Аналогичным образом поступили США. Также на прошлой неделе в черный список ЕС попал 351 депутат Госдумы, голосовавший за нормативные акты, связанные с Донбассом и Украиной.