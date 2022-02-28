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Новости 28 февраля, 22:20

В ГД внесут закон, предусматривающий 15-летние сроки за "фейки о действиях армии России"

фото ЗакС политика В ГД внесут закон, предусматривающий 15-летние сроки за "фейки о действиях армии России"

Депутат Госдумы Василий Пискарев объявил, что внесет на рассмотрение коллег законопроект, предусматривающий в качестве наказания за публично сообщенные фейки о военных действиях РФ до 15 лет лишения свободы. Спикер федерального парламента Вячеслав Володин, по его словам, уже одобрил инициативу, и в самое ближайшее время работа над документом должна начаться.

"Сегодня Вячеслав Викторович одобрил наше предложение, комитета по безопасности, разработать законопроект, мы приступили к его реализации…, чтобы предусмотреть в законе, в УК, уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил", - произнес он в эфире Первого канала.

Пискарев признался, что наблюдает колоссальное количество дезинформации о том, чем занимаются российские военнослужащие на Украине, в российских медиа и соцсетях.

Напомним, что вскоре после ввода российских войск на территорию Украины, что случилось утром 24 февраля, Роскомнадзор под угрозой блокировки информации и крупных штрафов запретил журналистам называть спецоперацию войной и вторжением.


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