"Чихать я на них хотел": Макарову "ни холодно, ни жарко" от новых западных санкций

Депутат Госдумы от Петербурга и бывший спикер ЗакСа Вячеслав Макаров представил свое видение новых санкций, которые раз за разом вводят западные страны в отношении России и ее представителей из-за боевых действий РФ на Украине. На прошлой неделе ограничения Евросоюза коснулись и его лично, однако он уверяет, что относится к этому максимально спокойно.

"Вечеринки, шопинг и бриллианты в Антверпене – все это не для меня, не для моих родных и близких, не для моих друзей и товарищей. Как и не для большинства, подчеркну, не для большинства простых граждан России. Мне от этих санкций ни холодно, ни жарко. Чихать я на них хотел", - приводит его позицию пресс-служба петербургского отделения "Единой России".

По мнению Макарова, в год 350-летия со дня основателя Петербурга Петра I можно и "заколотить" прорубленное императором "окно в Европу". Депутат уверен, что конфликт с Западом - отличный повод для развития внутреннего туризма.

Ранее президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал журналистам, что его начальнику Владимиру Путину тоже безразличны санкции, впервые введенные персонально против него.

Вячеслав Макаров оказался в числе 351 депутата, попавшего в черный список ЕС после голосования за утверждение договоров о дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.