"Надеюсь, Бог этого не допустит": Постпред России при ООН высказался о возможном применении ядерного оружия

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в разговоре о гипотетическом использовании ядерных вооружений в развивающемся конфликте с западными странами положился на высшие силы.

"Что касается использования ядерных вооружений, надеюсь, Бог этого не допустит", - приводит фрагмент его выступления "Интерфакс".

По словам Небензи, Россия согласится закончить свои боевые действия на Украине только тогда, когда украинские власти согласятся исполнять обозначенные РФ условия, а именно "демилитаризацию и денацификацию". При этом вслед за официальным представителем Минобороны дипломат повторил, что российские войска наносят удары только по объектам военной инфраструктуры.

Напомним, что президент Владимир Путин, объявляя 24 февраля о начале спецоперации на Украине, пригрозил миру ядерным оружием. Тем временем, российским журналистам происходящее в соседнем государстве запрещается называть войной и даже вторжением.

фото: kremlin.ru