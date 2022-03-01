"Мозг прилипает к черепу": Лев Додин умоляет о прекращении спецоперации на Украине

Художественный руководитель Малого драматического театра - Театра Европы Лев Додин выступил с открытым письмом, адресованным власть предержащим, от которых зависит ход военных действий на Украине. Письмо опубликовано на сайте журнала "Театр". Его редакция указывает, что несколько дней назад Додин направил антивоенное письмо президенту Владимиру Путину.

В своем эмоциональном обращении режиссер напоминает о своем возрасте и о том, что он - ребенок войны, признаваясь, что ему страшно видеть повторение сюжетов из первой половины XX века.

"Даже невозможно вообразить себе, что сегодня Киев обороняется или сдается российским солдатам и офицерам. Мозг прилипает к черепу и отказывается видеть, слышать, рисовать себе подобные картины", - пишет автор.

По его оценке, культура и искусства так и не смогли справиться со своей гуманистической функцией, не смогли повлиять на смягчение нравов, в котором, по мнению Додина, особенно нуждаются политики, принимающие решения.

"Мне семьдесят семь лет, мне несложно представить себе, что будет дальше везде и всюду: разделение на правых и неправых, поиск внутренних врагов, поиск внешних врагов, попытки смоделировать прошлое, смириться с настоящим, переписать будущее. Все это уже было в 20 веке", - продолжает свою мысль режиссер.

Напоследок он отмечает, что может сделать только одно: "я умоляю, остановитесь".

Ранее военные действия России на Украине, начавшиеся 24 февраля, осудили Борис Гребенщиков, Лия Ахеджакова, Юрий Дудь, Оксимирон и многие другие деятели культуры и шоу-бизнеса.

фото: mdt-dodin.ru