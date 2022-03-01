В Петербурге загорелась крыша в квартале "Невская ратуша"

Издание "Mash на Мойке" сообщило о пожаре, начавшемся утром 1 марта на Новгородской клице в Центральном районе Петербурга. На выложенной в Telegram-канале этого СМИ видеозаписи запечатлен столб черного дыма, снятый с другой стороны Невы, из Красногвардейского района.

В сообщении указывается, что, по всей видимости, загорелась крыша одного из зданий в деловом квартале "Невская ратуша", в котором трудятся чиновники Смольного.

В свою очередь, "Фонтанка", ссылаясь на региональный главк МЧС, сообщает, что загорелась кровля строящегося пятиэтажного дома по Дегтярному переулку.

фото: biznes-centr-nevskaya-ratusha-spb.ru