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Муниципал 10:39

Горизбирком предложил снова сделать главой ИКМО "Полюстрова" Колосовского

фото ЗакС политика Горизбирком предложил снова сделать главой ИКМО "Полюстрова" Колосовского

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 1 марта предложила сделать председателем избиркома муниципального образования "Полюстрово" Владислава Колосовского. Он глава комиссии с 2012 года, напомнила член ГИК Екатерина Астафьева.

В прошлый состав ИКМО Колосовского выдвинула "Единая Россия". В новый набор членов комиссии его рекомендовала принять ГИК.

Напомним, новый состав избиркома "Полюстрово" начали формировать в декабре 2021 года. Вместе с Колосовским Горизбирком выдвинул внего еще трех бывших членов комиссии Елену Гусеву и Ольгу Ралитную. 

София Саттарова


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