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Новости 10:57

Из-за нехватки деталей завод Hyundai в Петербурге объявил паузу в работе

фото ЗакС политика Из-за нехватки деталей завод Hyundai в Петербурге объявил паузу в работе

Проблемы со снабжением стали причиной перерыва в работе, который начался на автомобильном заводе Hyundai в Петербурге. Как пишет издание "Фонтанка", ожидается, что простой продлится пять дней. Отмечается при этом, что проблема сбоев в логистических цепочках руководству предприятия неплохо знакома.

"Завод периодически сталкивается с перебоями в поставке автокомпонентов начиная с конца 2020 года", - рассказали в пресс-службе Hyundai.

Тем временем, автомобильный завод Nissan, как стало известно изданию, продолжает свою деятельность в обычном режиме.


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