Петербург покинул тройку регионов-лидеров по числу выявленных случаев коронавируса за сутки

В России за сутки диагностировали 97 333 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 9,6 тысяч меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 786 человека (на 53 больше, чем накануне). Сумели поправиться 172 813 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Свердловская область (4884), за ней следуют Самарская область (4126) и Новосибирская область (3591). Петербург на этот раз остался в стороне от регионов-лидеров по суточному приросту официально заболевших: по итогам последнего дня зимы в городе выявили вирус у 3421 человека, а скончалось с ним за отчетный период 77 человек.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании.