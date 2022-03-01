Часть утраченного кладбища на Васильевском острове признали историческим памятником

КГИОП включил в перечень выявленных объектов культурного наследия территорию, относившуюся к северной части Благовещенского православного кладбища, которое ныне утрачено. Как сообщается на сайте комитета, речь идет о культурном слое в границах нынешнего Благовещенского сада, который расположен между 7-й, 8-й линиями Васильевского острова и Малым проспектом. На этом месте имеются захоронения, произведенные с середины XVIII по середину XIX веков, когда здесь существовал некрополь при Благовещенской церкви.

Ученые, на основании доводов которых и принималось решение КГИОП, полагают, что остатки фундаментов и захоронений, а также культурный слой трехсотлетней давности представляют собой "большое значение для изучения ранней истории города Санкт‑Петербурга". Археологи сделали часть своих открытий в ходе изысканий, датированных 2009 годом. Южнее сада и церкви тремя годами позже специалистам удалось найти участок бывшего кладбища. Последние находки, связанные с утраченным объектом, относятся к минувшей осени, когда археологам удалось обнаружить "напластования и конструкции, имеющие признаки археологического памятника".

фото: kgiop.gov.spb.ru