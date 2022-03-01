Гергиева сняли с должности главного дирижера в Мюнхенском филармоническом оркестре

Российский дирижер Валерий Гергиев лишился должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра из-за его позиции по событиям, происходящим в последние дни на Украине, а именно российской военной спецоперации. Об этом сообщил РБК со ссылкой на заявление мэра Мюнхена, который и принял это решение.

"Мюнхен расстается с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов МФО под его руководством", - объявил немецкий государственный деятель.

О таком повороте событий деятеля искусств предупреждали, о чем напоминает "Новая газета": от Гергиева ждали артикулированного мнения о боевых действиях.

С 1988 года Гергиев руководит Мариинским театром. Удостоенный многих госнаград, включая знак "За заслуги перед Саннкт-Петербургом", он неоднократно публично поддерживал резонансные и спорные внешнеполитические решения действующего президента. Главным дирижером Мюнхенской филармонии и городского оркестра он являлся с 2015 года.

Напомним, что 24 февраля РФ ввела войска на территорию Украины, после чего на чиновников, депутатов, телепропагандистов и общественных деятелей, одобряющих внешнюю политику РФ, посыпались персональные санкции. Коснулись они и рядовых россиян, поскольку отныне самолетам российских авиалиний запрещено летать над территорией Евросоюза.

фото: kremlin.ru