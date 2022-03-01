В Ленобласти возобновили оказание плановой медицинской помощи детям

Правительство Ленинградской области внесло коррективы в противоэпидемическое законодательство. Отныне несовершеннолетним жителям снова становится доступна плановая медицинская помощь в поликлиниках, дневных стационарах. Кроме того, с 1 марта разрешается проведение профилактических осмотров и углубленной диспансеризации для определенных групп взрослого населения, а также диспансерного наблюдения взрослых и детей.

Отметим, что начиная с 21 февраля детям в регионе разрешили вернуться к посещению бассейнов, а также различных кружков, студий и секций. С того же дня в области было возобновлено очное обучение учащихся средних и старших классов, которое прерывалось из-за произошедшего в середине зимы скачка заболеваемости.