Депутат Боярский: Военный билет у меня есть, но я не служил

Лидер "Единой России" в Петербурге, депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что при необходимости готов поехать на Украину с оружием в руках. Ранее в вооруженных силах он не служил, признался единоросс "Ведомостям. Санкт-Петербург".

"Если возникнет необходимость, то я готов с оружием в руках защищать свою страну! Включая операцию на Украине. Но хочу отметить, что там работают сейчас профессиональные вооруженные силы, а я не являюсь профессиональным военным. На мой взгляд, сейчас каждый должен сосредоточиться на качественной работе на своем месте. Военный билет у меня есть, но я не служил", - заявил Боярский.

Также депутат сказал, что в волонтерские центры "Единой России" людей приходит больше, чем на антивоенные митинги. Он также отметил, что поддерживает действия полиции на уличных акциях.