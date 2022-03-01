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Петербургские "яблочники" призвали Беглова вернуть гражданам право на мирные акции

фото ЗакС политика Петербургские "яблочники" призвали Беглова вернуть гражданам право на мирные акции

Депутаты петербургского парламента от "Яблока" Александр Шишлов и Борис Вишневский обратились к губернатору Александру Беглову с рядом предложений, касающихся права граждан на мирные публичные акции. Обращение навеяно ежевечерними антивоенными пикетами и демонстрациями в центре Петербурга, на которых из раза в раз наблюдаются массовые задержания и после которых участников нередко по двое суток удерживают в полицейских участках.

"Яблочники" призывают главу города пресечь сложившуюся практику обращения с манифестантами, также отмечая, что все чаще к митингующим после задержания не пускают адвокатов. При этом авторы обращения полагают, что исполнительная власть использует двойные стандарты, при любом удобном случае объясняя те или иные запреты пандемией.

"Нельзя только публично протестовать против войны. Понятно, что ковид – только причина, а на самом деле чиновники боятся публичного выражения мнения петербуржцев о происходящем, потому что правда явно не на стороне власти", - считает Борис Вишневский.

Оба депутата также просят городского прокурора Виктора Мельника изучить действия силовиков, которые, по их данным, препятствовавали доступу адвокатов к задержанным и доставленным как минимум в восемь отделов полиции.

Напомним, что антивоенные протесты в центре Петербурга возобновляются каждый вечер с момента объявления о начале спецоперации на Украине 24 февраля, которую Роскомнадзор запрещает называть войной.


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