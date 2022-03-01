На конференции "Единой России" в Петербурге аплодировали решению Путина ввести войска на Украину

Отделение "Единой России" в Петербурге вечером 1 марта начало свою конференцию, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Ее открыли спикер Законодательного собрания Александр Бельский и секретарь реготделения Сергей Боярский.

Свое выступление Боярский начал с высказываний о международной повестке.

- Конференция проходит в очень непростое время, - сказал лидер петербургских единороссов. - Все мы с тревогой наблюдаем за тем, что происходит сейчас на Донбассе. Наши солдаты и офицеры в данную минуту принимают участие в специальной операции по зачистке братской украинской земли от нацистской нечисти. Хочется еще раз выразить им слова поддержки и благодарности. Как и нашему лидеру, президенту Владимиру Владимировичу Путину за принятие такого трудного, тяжелого, но необходимого решения.

Делегаты и гости конференции отреагировали на эти слова аплодисментами. Боярский также заявил, что "цифровые силы" ведут против России инфокампанию, и партийцам следует вести разъяснительную работу с населением.

- Люди, которые эмоционально боятся и не понимают происходящего, не должны стать для нас чужими. Наша работа — всех успокаивать, всё разъяснять. Люди, которые опасаются ближайшего будущего, не виноваты в том, что переживают объяснимые тревожные состояния. Нужно очень тонко различать провокаторов, информационных противников, псевдоборцов за мир и тех, кто искренне волнуется за будущее. Мы все — одна команда, - отметил Боярский.

Он объявил о решении организовать на базе волонтерского центра "Единой России" службу психологической помощи.

Напомним, Россия ведет боевые действия на территории Украины с 24 февраля. О решении провести "специальную военную операцию" объявил президент Владимир Путин. Ежедневно в центре Петербурга и других российских городов проходят антивоенные протесты. Полицейские задерживают участников этих мероприятий.

Сергей Еремеев