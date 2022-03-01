Кинотеатры покажут отечественное кино вместо отмененных западных премьер

Отмена зарубежных премьер в российских кинотеатрах может привести к переносу времени выхода отечественных новинок, заявили 1 марта в Министерстве культуры. Новый график на март еще не сформирован, уточнили в ведомстве.

"С учетом ухода из графика крупных зарубежных релизов дистрибьюторы рассматривают новые возможности для российских картин, релизы которых были запланированы на другие даты <...>. Предполагается, что возможно внесение изменений в график релизов. Поэтому прогнозировать итоги отечественного кинопроката пока преждевременно", — цитирует сообщение Минкульта "Интерфакс".

Сейчас в кинотеатрах идут российские картины "Мистер Нокаут", "Одиннадцать молчаливых мужчин", "Однажды в пустыне", "Непослушник", "Последний Богатырь" и "Папы", заметили в министерстве. В начале месяца ожидается выход фильмов "Брат во всем" и "Хочу замуж".

Ранее ряд американских кинокомпаний заявил о приостановке выпуска своих фильмов на российские экраны.

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